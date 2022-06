Parlementsverkiezingen in Frankrijk: Kamp Macron voorlopig aan de leiding, zelfs absolute meerderheid kan nog

Twee stemrondes

Frankrijk werkt met een districtenstelsel, waarbij ieder kiesdistrict in het parlement vertegenwoordigd is door een zetel. Als een kandidaat al in de eerste ronde een absolute meerderheid behaalt, wordt hij meteen gekozen. Als dat niemand lukt, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen en de overige kandidaten met meer dan 12,5 procent van de kiesgerechtigde bevolking achter zich door naar de tweede ronde. Daarin wint degene met de meeste stemmen. Die tweede ronde vindt volgende zondag plaats.