Geen extra sluitingen bij probleemcrèches

Katrien Verhegge, topvrouw bij het agentschap, zal de details over de herevaluering vrijdag toelichten aan de onderzoekscommissie die door het Vlaams Parlement werd opgericht om de veiligheid in de kinderopvang na te gaan.

Die kwam er naar aanleiding van wantoestanden in verschillende Vlaamse kinderdagverblijven, zoals het drama in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke. Een meisje van zes maanden had er een hersentrauma opgelopen doordat ze hevig door elkaar geschud was. Op 18 februari overleed ze in het UZ Gent.