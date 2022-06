Gloednieuwe "varkensommegang" moet toeristische troef worden voor Oosteeklo

De wandeling start in de Abdijstraat en loopt naar het historische cisterciënzerklooster een kleine kilometer verderop. Onderweg kom je de infoborden tegen, net zoals de staties van een ommegang of bedevaart. “Naar de vorm zijn er gelijkenissen met Maria-vereringen, maar daar houdt het ook op. We hebben geen kapelletjes, maar enkel infobordjes. Ik denk niet dat iemand er problemen mee heeft”, zegt Stockman. “Vandaag is het prachtig weer, we lopen in een prachtige omgeving en de wandeling is uniek en informatief. Ik denk dat Onze-Lieve-Heer hierboven geen probleem heeft met de naam ommegang”, vindt één van de deelneemsters aan de wandeling.