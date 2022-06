Vernieuwde rozentuin Rivierenhof in Antwerpen gaat open: "Het is hier prachtig geworden"

"De rozentuin was dringend aan vernieuwing toe", zegt Eveline Sierens, teamverantwoordelijke publiekswerking van het Rivierenhof. "De bodem was volledig uitgeput, zat vol aaltjes, kleine wormpjes. We hebben die vernieuwd, zonder chemicaliën te gebruiken. Dat deden we door er goedaardige schimmels en bacteriën in aan te brengen en er 10 weken lang een zeil over te leggen totdat alle wormpjes dood waren."