Video van vrouwen die brutaal worden aangevallen door groep mannen in restaurant veroorzaakt ophef in China

Hoewel vrouwen sinds Mao officieel "de helft van de hemel omhooghouden" in China, is de Chinese maatschappij van oudsher erg patriarchaal. Huiselijk geweld is pas sinds 2016 strafbaar. Net als elders is huiselijk geweld volgens vrouwenrechtenactivisten ook in China trouwens toegenomen tijdens de coronalockdowns -die in China heel wat frequenter en strikter waren en zijn dan bij ons.

Nog in 2016 wees een online-enquête bij vrouwelijke studenten uit dat bijna 70 procent slachtoffer was van een vorm van seksuele intimidatie. Eenzelfde percentage kwam naar voren in een nationale bevraging bij fabrieksarbeidsters.