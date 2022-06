Voor ‘papadag’ verkeersregels inoefenen in Provinciaal domein Kessel -Lo

Een leuke activiteit combineren met een nuttige opfrissing van de verkeersregels. Het is de Vaderdag activiteit in het Provinciedomein in Kessel-Lo. Samen met hun kinderen kunnen papa's per Gocart het verkeerspark ontdekken. Al moeten ze wel aandachtig zijn. Zo geeft de politie bij elke verkeersovertreding een fictieve boete. Volgens de Leuvense verkeerspolitie is deze vaderdagactiviteit alvast een goede zaak: "Tijdens het schooljaar geven wij verkeerles aan duizenden leerlingen. Zij vertellen ons regelmatig dat hun vaders boetes krijgen. Deze dag is dan ook een uitgelezen kans om de verkeersregels nog eens op te frissen terwijl ze een leuke dag met hun kinderen beleven."