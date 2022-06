WZC De Korenbloem wint nu ook Europese architectuurprijs

De Korenbloem krijgt de Bauhaus-prijs in de categorie “prioriteit geven aan de plaatsen en mensen die dit het meest nodig hebben". “We bieden kleinschalig wonen aan voor ouderen met dementie, maar ook voor wie op jonge leeftijd de diagnose krijgt”, vertelt Kristof Claeys.

Eerder sleepte de Korenbloem ook al de Belgian Building Award in de wacht voor hun nieuwbouwproject in de Pieter de Conincklaan in Kortrijk. Het nieuwbouwproject was gekoppeld aan de renovatie van een gebouw. In oktober 2020 werden de twee gebouwen opgeleverd.