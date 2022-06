Deurne zet lieveheersbeestjes in tegen plakkerige bladluizen: "Mensen wilden auto niet meer onder bomen parkeren"

Het district Deurne heeft nu 5.000 larven van lieveheersbeestjes losgelaten in de bomen. "We kiezen voor een ecologische aanpak", zegt Delagrange. "De bedoeling is dat de larven er een drietal weken blijven zitten en de bladluizen opeten. Daarna verpoppen ze zich tot lieveheersbeestjes." Als het project in de Muggenberglei succesvol is, wil het district in de toekomst vaker lieveheersbeestjes inzetten.