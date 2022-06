8 Vlaamse scholen krijgen erfgoedsubsidies: “Vlaanderen is zich niet bewust van zijn erfgoedparels”

In het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen zijn ze alvast opgetogen met de financiële steun. "Wij gaan de vloer en de trap die in de jaren 90 aan onze kapel zijn toegevoegd weer verwijderen. Daarna bouwen we een nieuwe trap die conform is aan de brandveiligheidsvoorschriften, want dat is nu niet het geval. De historische elementen die beschadigd zijn, zoals de pilaren en muurschilderingen, gaan we ook opknappen", vertelt Joke Driessens, bouwadviseur Sint-Jan Berchmanscollege.