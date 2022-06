900 gemeenteraadsleden haakten al af sinds lokale verkiezingen 2018: "Te weinig impact en te weinig tijd"

Politicoloog Johan Ackaert is niet verbaasd over de cijfers. "Hier spelen verschillende elementen natuurlijk, en iemand kan om allerlei persoonlijke redenen besluiten om ermee op te houden. Maar de inhoud van de gemeenteraad is vaak het probleem. Meestal buigen raadsleden zich over heel wat kleinere en administratieve punten, en gaat het niet om de echte inhoud en de toekomstvisie. Vooral bij kleinere gemeenten is dat een probleem", merkt Ackaert op.

Volgens Ackaert wordt een job als raadslid aantrekkelijker door meer verloning en meer fusies. "Raadsleden beter vergoeden is een piste, maar we moeten ook kijken naar schaalvergroting. Hoe groter de schaal van een gemeente hoe meer het om belangrijke inhoud gaat, en hoe kwalitatiever een job als raadslid ook wordt."