Aalsterse cultuurvereniging is het niet eens met de stad die 700 graven wil ruimen op het kerkhof

De Vereniging Voor Aalsters Kultuurschoon heeft overlegd met de bevoegde schepen over de graven. "De schepen was bereid om een aantal graven te behouden, maar had wellicht niet verwacht dat we er 165 zouden aanduiden", merkt Ilse Top op. De vereniging kan zelf niet instaan voor het onderhoud van al die graven. "Er is dan gesuggereerd dat er een peter of meterschap kan komen over de graven maar de schepen heeft niet uitgelegd wat dat juist inhoudt. Is dat meer dan wat bloempjes planten?" Ilse Top vraagt dat de stad zelf initiatief zou nemen en een oproep zou doen aan de inwoners om meter of peter te worden van een graf.