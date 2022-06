Advertentiemagazine Jet voor de laatste keer in Limburgse brievenbussen

Het blad werd niet alleen bekeken, het werd ook goed gelezen weet Kathleen Snoeckx: “Dat was precies de bedoeling, om de aandacht te trekken met enkele artikels, vaak ook over bekende mensen. En we probeerden om de gesponsorde inhoud ook zo goed mogelijk te brengen zodat mensen het ook echt zouden lezen. We hebben ooit een interview gehad met Frans Bauer toen die op de rand van de doorbraak stond. Daar ben ik best trots op want in de reguliere media was hij toen nog niet aan bod gekomen. Zo zie je dat een kleine speler als Jet Magazine ook relevant kan zijn.”

Jet Magazine krijgt geen digitale opvolger en zal niet worden voortgezet op een ander platform, zegt Snoeckx: “Dat is niet waar Jet bekend voor is of waarin Jet zich kan onderscheiden. Dus dit is echt wel het einde. We nemen wel wat succesvolle rubrieken mee naar de krant Het Belang Van Limburg en naar de regionale zender TVL. Op die manier bieden we onze adverteerders toch nieuwe ruimte voor hun boodschappen.”