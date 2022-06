Amnesty International: "Rusland gebruikte herhaaldelijk clustermunitie en antipersoonmijnen in Charkov"

Het rapport "Anyone can die at any time: Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine" documenteert hoe Russische troepen dood en vernieling hebben gezaaid door onophoudelijk woonwijken van de stad Charkov te hebben gebombardeerd. Amnesty zegt bewijzen te hebben gevonden dat de Russen herhaaldelijk clustermunitie van het type 9N210/9N235 en antipersoonsmijnen gebruiken. "Beide soorten munitie zijn volgens internationale verdragen verboden omdat ze geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen", klinkt het.