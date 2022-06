Historisch, maar toch ook gemiste kansen: wat we moeten onthouden van de Congoreis van koning Filip 

Een goed voorbeeld was de speeddating met vrouwen uit het middenveld in Kinshasa. Daar zaten de koning en de koningin, president Tshisekedi en de Belgische en Congolese ministers tussen de vrouwen aan tafel. Ze luisterden naar hun ideeën over de nood aan meer vrouwen in de politiek, naar hun mening over seksueel geweld. Op die manier kregen de vrouwen respect en eigenwaarde. Hetzelfde gebeurde in de universiteit van Lubumbashi, waar de koning de jongeren de rijkdom van Congo noemde, al miste de toespraak bevlogenheid. In het Panzi-ziekenhuis in Bukavu nam de koningin het woord en dat is uitzonderlijk op een gezamenlijke reis. Zij keek de vrouwen recht in de ogen en zei hen dat ze veel bewondering had voor hun “kracht, moed en waardigheid”. Het was oprecht een ontroerend moment.