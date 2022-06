Belangrijke dag voor het onderwijs: vernietigt het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen?

Wat als je in het derde middelbaar zit en over een tweetal weken met een slecht rapport thuiskomt? Als de nieuwe eindtermen vernietigd worden, kan je dan een B- of C-attest aanvechten omdat je leerstof gebaseerd was op die nieuwe eindtermen? Lievens denkt dat je met die argumentatie weinig kans maakt: "De eindtermen zijn ingevoerd om te kunnen nagaan of scholen voldoende competenties aan hun leerlingen aanbieden om erkend en gesubsidieerd te kunnen worden. Ook zonder eindtermen kan een school motiveren waarom een leerling niet voldoet aan de eisen van een bepaalde studierichting."