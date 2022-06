Bitcoin en andere cryptomunten onderuit na problemen met uitleenplatform

De waarde van de tegoeden die op Celsius werden overgeschreven, is de voorbije zes maanden gehalveerd van 24 miljard in december tot 12 miljard dollar half mei. Gisteravond maakte het bedrijf bekend dat het lenen en uitlenen van crypto's niet meer mogelijk is en dat de tegoeden van de klanten tijdelijk zijn bevroren. Celsius verwijst naar de extreme marktomstandigheden. "We nemen deze noodzakelijke actie in het belang van onze hele gemeenschap", zegt het platform in een persbericht. "Op die manier willen we de liquiditeit en activiteiten stabiliseren."