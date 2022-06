Recordaantal bezoekers voor reuzenaronskelk in Plantentuin Meise 

"We zijn zelf ontzettend onder de indruk dat zoveel mensen afgelopen weekend naar de Plantentuin zijn afgezakt", vertelt Manon Van Hoye van de Plantentuin in Meise. "Meer dan 4.700 bezoekers op een weekend is voor ons een record, zeker op zondag waar zo'n 3.000 mensen de bloem kwamen bewonderen. Het was over de koppen lopen, het was wat aanschuiven, maar alles is zeer goed gegaan. Zelfs vandaag nog komen mensen de bloem bekijken."