Bouw nieuwe "Reuzenschool" in Ieper loopt twee jaar vertraging op door procederende buurtbewoners

Voor de scholengroep Sint-Maartensscholen in Ieper is de procedure een grote teleurstelling. "Dit is een bittere pil om te slikken", zegt coördinerend directeur Matthias Archie. "Het is een prachtig project om het onderwijs voor de Ieperse jeugd in onder te brengen. Het is bijzonder jammer dat dat volledig op de helling komt te staan door de procedure van buurtbewoners."

De bouw van de "Reuzenschool" in Ieper kost meer dan 50 miljoen euro. De scholengroep krijgt er veel subsidies voor van de overheid.