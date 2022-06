Brand in cruisegebouw in Zeebrugge

De eerste klanten van het restaurant Njord zouden zondagavond net aan hun maaltijd beginnen, toen ze rond 18 uur een brandgeur opmerkten. Het restaurant bevindt zich op de hoogste verdieping van het ABC-cruisegebouw in Zeebrugge. Het personeel belde meteen de hulpdiensten op, maar de brandweer vond de brandhaard niet meteen. "Uiteindelijk bleek een motor in de technische ruimte van het restaurant in brand te staan", zegt kapitein Jeroen Bonte van de Brugse brandweer. Ook het blussen van de brand was niet evident. De ladderwagen was niet hoog genoeg om het vuur van buitenaf te blussen. "We zijn de vlammen dus van binnenuit te lijf moeten gaan", vertelt Bonte. Daarna ging het blussen relatief vlot.

De 30 klanten en het personeel van het restaurant konden het gebouw op tijd verlaten. Enkele mensen hadden wel wat rook binnengekregen, maar werden buiten opgevangen en verzorgd. Daarna is iedereen overgebracht naar een ander restaurant van dezelfde eigenaars, restaurant Ter Doest.

Het restaurant in het cruisegebouw bleef gespaard van de vlammen, maar liep toch aardig wat schade op. Door de brand ging het automatisch blussysteem in het restaurant af, waardoor de verdieping onder een laagje water stond. De zaakvoerder hoopt vandaag alweer open te kunnen gaan, maar dat zal volgens de brandweer moeilijk zijn.