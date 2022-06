Brand in manège in Schepdaal, één paard omgekomen

Het vuur in de manège werd omstreeks 16.00 uur opgemerkt. Al snel steeg een grote zwarte rookpluim op uit de gebouwen van de manège, die tot ver in de omtrek te zien was. De brandweer Vlaams-Brabant West ging met heel wat ploegen ter plaatse en had het vuur kort na 17.00 uur al onder controle.

Drie gebouwen zijn verloren, meldt de brandweer: een atelier, de stallen en de kantine. Er is ook één paard gestorven, de andere dieren konden op tijd door de brandweer weggehaald worden. Menselijke slachtoffers vielen er niet. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Het nablussen is nog volop aan de gang.

De manège is een familiebedrijf, Stoeterij MIVARO, dat zich voornamelijk richt op het fokken en africhten van kwaliteitsvolle springpaarden.