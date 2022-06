Brandweer van Diksmuide redt koe uit gracht in Oudekapelle

Een landbouwer uit de Alveringemstraat in Oudekapelle stelde zondagavond vast dat één van zijn koeien verdwenen was. Na een korte zoektocht vond hij het dier terug in een diepe gracht langs de wei. Door het hoge gras had hij de koe niet meteen gezien. Het dier raakte niet meer op eigen kracht uit de gracht, maar ook voor de landbouwer was het onmogelijk om het dier op zijn eentje uit de gracht te halen, want de koe weegt zo'n 600 kilogram.

Om het dier te redden schakelde de brandweer van Diksmuide de hulp in van het speciale dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek. Die gingen het water in, bonden riemen onder de buik van de koe en konden het dier met een kleine kraan optillen. Na een korte inspectie kon de koe snel weer terug naar de wei.