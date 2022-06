Spullen gevonden van Britse journalist en Braziliaanse onderzoeker die al week vermist zijn in Amazonewoud

Philips en Pereira zijn experten in de regio. Philips schreef onder meer voor de Britse krant The Guardian en de Amerikaanse krant The Washington Post. Pereira werkte tot 2019 voor Funai, het Braziliaanse overheidsagentschap dat erover waakt dat de rechten van de inheemse volkeren worden gerespecteerd. Hij werd ontslagen nadat zijn team ervoor gezorgd had dat een van de grootste illegale mijnen in het Amazonewoud gesloten werd. Een politiek gemotiveerd ontslag gestuurd door de regering van president Bolsonaro, vindt zijn entourage.

De twee mannen bereidden hun reportagereizen naar verluidt altijd zeer grondig voor. Ze zouden ook net een nieuwe boot hebben gehad, met voldoende brandstof.

Inheemse bevolkingsgroepen zeggen dat de twee mannen bedreigd werden door het werk dat ze deden in de regio, waar illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel welig tieren. Sommige lokale gezaghebbers gaan ervan uit dat er een verband is tussen de verdwijning van de twee mannen en de "vismaffia" in de streek. Maar de federale politie sluit ook andere sporen niet uit, zoals een verband met de drugshandel.