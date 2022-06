Britse rechtbank beslist dat asielzoekers vanuit het VK naar Rwanda mogen worden gevlogen

De Rwanda-deal slaat enkel op mensen die sinds begin dit jaar over het Kanaal naar Groot-Brittannië zijn gekomen. Dat zijn er steeds meer: in maart waren er ongeveer 3.000. Vorig jaar zijn in totaal 28.500 mensen in bootjes over het Kanaal geraakt.

Het gaat dan vooral om mannen uit Iran, Irak, Eritrea en Syrië die via de Middellandse Zee of de Balkan in de Europese Unie geraken en dan vanuit Frankrijk de overtocht willen maken naar het VK