Britse regering wil eenzijdig Brexitprotocol voor handel met Noord-Ierland wijzigen, de EU steigert

Zoals verwacht heeft de Britse regering vanavond aangekondigd dat ze eenzijdig de afspraken die met de Europese Unie gemaakt zijn over de handel met Noord-Ierland na de Brexit wil wijzigen. Dat moet nog wel worden goedgekeurd door het Britse parlement. De Europese Commissie is woedend en wil in geen geval opnieuw onderhandelen over de kwestie. Het zogenoemde Brexitprotocol tussen het VK en de EU over Noord-Ierland is twee jaar geleden gesloten door de regering van Boris Johnson.