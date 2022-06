Brusselaar gaat na 26 jaar op zoek naar zijn biologische vader

De identiteit van de man heeft het koppel wel kunnen achterhalen. Hij heet Didier Thomas en is Congolees. Hij is geboren in de Democratische Republiek Congo en groeide daar op maar verbleef ook heel lang in Brussel. “Het is voor mijn partner belangrijk te begrijpen waar hij vandaan komt en zijn Congolese roots te achterhalen,” zegt Mirjam.