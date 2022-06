Buurtbewoners Heizelplateau vragen structurele maatregelen tegen straatracers

Net als afgelopen zomer vragen de buurtbewoners structurele maatregelen. De weginfrastructuur moet anders, klinkt het opnieuw. Louwagie: "De huidige infrastructuur voldoet echt niet meer. De Berlijnse kussens die vorig jaar geplaatst zijn, volstaan niet om racers af te remmen en de Bouchout- en Eeuwfeestlaan zijn nog steeds ingericht als een formule 1-circuit met asfalt dat uitnodigt tot snel rijden."



"Verkeersveiligheid is en blijft een topprioriteit voor het stadsbestuur en onze politie", repliceerde Close. De vraag van de buurtbewoners om een circulatieplan of de aanstelling van een studiebureau dat zo'n plan zou moeten onderzoeken legde de burgemeester naast zich neer. Buurtbewoners dromen al even van een soort van voetgangerszone aan de Heizel. "Maar het Heizelplateau moet wel bereikbaar blijven", aldus Close.



Wel kondigde hij aan dat hij de politie de opdracht heeft gegeven "om het aantal politieacties sterk op te drijven, tenminste tot het einde van de zomer". Afgelopen zaterdag heeft de politie nog twee wagens en één motor in beslag genomen. De burgemeester wees er ook op dat er in 2020 fysieke obstakels geplaatst zijn op verschillende plekken, onder meer rond het Amerikaans theater. "Dit jaar nog gaan we snelheidsremmers plaatsen in de hele zone", aldus Close nog, "beginnende met de Bouchoutlaan."