16 jaar na parachutemoord: Els Clottemans vrijgelaten onder elektronisch toezicht 

Els Clottemans, die veroordeeld is voor de zogenoemde parachutemoord, is vrij onder elektronisch toezicht. Dat bevestigt Jef Vermassen, de advocaat van de nabestaanden van Els Van Doren. Clottemans werd in 2010 tot dertig jaar cel veroordeeld voor de moord op haar vriendin en liefdesrivaal. Ze had de parachute van Van Doren gesaboteerd, waardoor die tijdens een sprong neerstortte.