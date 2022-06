Minister Demir (N-VA) zet door met stikstofmaatregelen: "Hard, maar we mogen landbouwers geen blaasjes wijsmaken"

Een dergelijke vergunningenstop zou ook voor de landbouwers zelf verregaande gevolgen hebben, zo zegt de minister. “Daarom moeten we vandaag het probleem doordacht aanpakken.”

Demir belooft dat ze de boeren zal helpen om de overgang naar een duurzame landbouw in te zetten. Terwijl Nederland véél meer geld vrijmaakt dan Vlaanderen, maakt de Vlaamse minister zich sterk dat er met 3,6 miljard euro genoeg geld is om de Vlaamse boeren te ondersteunen.

En vooral, zo besluit Demir, “we doen het ook voor onze natuur: als we dit niet doen, zullen we ook heel veel natuur verliezen in Vlaanderen. De heide zal niet meer purper zijn, we zullen overal brandnetels zien. Dat is niet wat we willen.”