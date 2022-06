Na drama oehoefamilie in Leuven wordt duidelijk waarom de uilen zich uitgerekend in de stad vestigden 

De dood van de vader van de oehoefamilie in Leuven geeft onderzoekers zicht op waarom de uilen zich in de stad vestigden. De oehoe was namelijk geringd, en door het overlijden hebben onderzoekers de gegevens van de ring kunnen aflezen. Daaruit blijkt dat vader uil in een stad geboren is, met name in Geel. "Nu kunnen we concluderen dat oehoes die geboren worden in een stad, opnieuw een stedelijke omgeving opzoeken".