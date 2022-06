Opnieuw geen lockers op Gentse Feesten door licht terreurniveau

Bezoekers van de Gentse Feesten zullen ook dit jaar hun spullen niet kunnen achterlaten in een locker. Dat laat de stad weten op basis van veiligheidsadvies. In 2016 werd een proefproject met afsluitbare kastjes afgevoerd door de terreurdreiging. Die is nog niet gaan liggen, we zitten op niveau 2. Volgend jaar kan het mogelijk wel als de dreiging verder zakt. Er komt een onderzoek.