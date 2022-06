Gentse haven spaart 15.000 vrachtwagenritten uit met nieuwe spoorverbinding naar Italië

Vorig jaar is reeds een spoorverbinding tussen de Gentse haven en Italië gerealiseerd en nu komt daar dus nog een tweede verbinding bij. De lijn tussen Gent en Piadena in het noorden van Italië zal dagelijks gebruikt worden om goederen te vervoeren. “Vandaag wordt de tweede lijn geopend tussen North Sea Port in Gent en Noord-Italië om het vervoer per spoor te bevorderen”, zegt communicatiemanager van North Sea Port, Johan Bresseleers.