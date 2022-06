Google schorst medewerker die diepe gesprekken met AI-chatbot lekte: "Heeft LaMDA gevoelens als een mens?"

Veel AI-systemen zijn tegenwoordig ook "zelflerend": ze verbeteren zichzelf gestaag tijdens het uitvoeren van taken, via software die de werking van menselijke hersenen nabootst ("neurale netwerken"). Ze worden dan wel eens "slim" genoemd. Maar "sentient", zoals Blake Lemoine in zijn titel schrijft, is nog een hele stap verder: dat zou betekenen dat die AI er ook in slaagt om menselijke gevoelens en emoties te hebben en te uiten, zoals "triest" of "bang" of "eenzaam".