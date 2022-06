Gruitrode eert zijn ereburger Phil Bosmans: leefruimte nagebouwd in de kerk en tentoonstelling met spreuken

Het is 100 jaar geleden dat Phil Bosmans geboren werd, en dat vond de kerkfabriek in Gruitrode een goede reden om de bezieler van de Bond Zonder Naam te eren. Daarom is in de kerk de leefruimte van Phil Bosmans nagebouwd. Er is ook een tentoonstelling over datgene waar Bosmans bekend om was: zijn boeken en spreuken.