Loterijsysteem en verplichte dure pakketreizen: nieuwe regels over Mekka-bedevaart zorgen voor onrust bij moslims

“Een bedevaart naar Mekka is niet zomaar een bedevaart”, schetst hij in “De wereld vandaag”. “Een bedevaartganger brengt vijf dagen in tentenkampen door en voert daarbij heel wat rituelen uit. Hij heeft religieuze bijstand nodig van mensen die hij vertrouwt, en die de uitleg kunnen geven in de taal die hij begrijpt en in de strekking die hij volgt.”