BEKIJK - Hoe beelden op sociale media leiden tot een dodelijk bombardement op een Oekraïense tankfabriek

Filmpjes van onder meer de tank met kogelgaten en het "V5"-opschrift gaan dan al vlot rond op sociale media. Ook de reportage over de loods gaat viraal. En zo komen al die beelden ook terecht bij Russische vrijwilligers die online onderzoek doen naar mogelijk verdachte locaties.

Naar eigen zeggen zijn ze met zo'n 150, en op het sociale mediaplatform Telegram hebben ze een anoniem kanaal met maar liefst een half miljoen volgers. Rybar heet het, wat "visser" betekent in het Russisch. Dat is ook wat de vrijwilligers van het kanaal doen: Aan de hand van OSINT-technieken (open source Intelligence) worden openbare websites als Google Streetview ingezet om onderzoek te doen en informatie op te "vissen".

Dat doen ze dus ook bij de beelden over de fabriekloods in Kiev en de weggesleepte tanks. En zo sporen ze de exacte locatie op van de loods in Kiev.

Dit is het bericht op het Telegramkanaal van Rybar dat de coördinaten deelt en oproept om te bombarderen: