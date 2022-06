Bijna 10 miljard euro en 30 jaar later: in dit Duitse dorp weten ze wat het afbreken van een kerncentrale betekent

Vandaag, 27 jaar later, is de kerncentrale nog altijd niet afgebroken en het zal sowieso nog even duren voor alles in Greifswald definitief verdwenen is. “Normaal zijn we rond 2035 klaar met de ontmanteling”, zegt woordvoerder Kurt Radloff, “maar dan zijn we nog niet helemaal klaar, want er komt hier ook nog een nieuwe hal om de hele grote onderdelen te demonteren en die zal pas begin 2060 afgebroken worden.”