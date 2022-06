Personeelstekort in horeca laat zich voelen: café minder vaak open en zelf aan de toog bestellen

"Alle horecazaken in Mechelen zijn op zoek naar personeel in de zaal of de keuken", zegt Christian Michiels van Horeca Groot Mechelen. "Je vindt geen volk meer. Als er tegenwoordig iemand in mijn zaak ziek valt, spring ik als zaakvoerder in als ober of afwasser. Uiteraard blijft er dan ander werk liggen. Ik heb net gehoord dat een recent opgestart restaurant in Mechelen de boeken neerlegt. Ze vinden gewoon geen kok."