Acteur Jean-Claude Van Damme roept op om onverdoofd slachten te verbieden in Brussel

De bekende acteur en Brusselaar Jean-Claude Van Damme wil samen met dierenrechtenorganisatie GAIA mee in de bres springen en campagnes van de organisatie steunen. In een videoboodschap gericht aan de Brusselaars roept hij het Brussels Parlement op om onverdoofd slachten te verbieden, "zoals jullie broers en zussen in Wallonië en Vlaanderen deden," luidt het.