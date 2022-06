Jonge boeren in Noord-Limburg en Mol bezorgd over uitbreidingsplannen natuurgebied Bosland

Om de uitbreiding rond te krijgen, zoeken de Bosland gemeenten Pelt, Hechtel-Eksel, Lommel en Peer ook toenadering tot de buurgemeenten Hamont-Achel, Mol én Bergeijk in Nederland. En dat maakt ook de boeren in Mol ongerust. "De landbouw in Mol staat al onder druk, sinds de komst van de wildbrug in Postel", legt Laurens van den Borne van de Groene Kring in Mol uit. "Ze zijn het natuurpark aan het uitbreiden en nu komt daar nog de druk vanuit Limburg bij. Want we vrezen voor beperkingen op lange termijn. Want in het verleden hebben we dat al gezien bij de habitatrichtlijngebieden en de vogelrichtlijngebieden. Op het moment dat die beslissing genomen wordt, lijkt het niet erg. Maar in een later stadium hebben we wel beperkingen gezien."