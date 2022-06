Kikvorstbos in Kruibeke hele zomer dicht na aanhoudend vandalisme: "Dit moet de daders wakker schudden"

Het Kikvorstbos is een buurtpark en speelbos in de Polderstraat in Kruibeke, dat wordt beheerd door buurtbewoners en natuurverenigingen. De laatste tijd waren er heel wat meldingen van onder meer sluikstorten, geluidsoverlast en brandstichting. Omdat verhoogd politietoezicht niet hielp, wil de gemeente het parkje nu een tijdlang sluiten.

"Het is een wake-upcall", zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). "Je mag het stukje groen uiteraard gebruiken, maar enkel met respect voor de buurt. Daarom gaan we morgen in overleg met de jongeren en onze maatschappelijk werkers. Het komt wel goed, maar het zal een beetje masseren worden."

Als het gesprek morgen constructief blijkt, dan kan de maatregel ook teruggeschroefd worden, voegt burgemeester Van Laere nog toe.