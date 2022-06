"Meer nadelen dan voordelen" versus "breuklijn is nodig": studenten en experten reageren op 'knip' in hoger onderwijs

"Ik denk dat we ook rekening moeten houden met een aantal maatschappelijke of demografische evoluties die we eerder gezien hebben in het leerplichtonderwijs, namelijk een toenemende mate van diversiteit", voegt Van Petegem toe. "Waar ik me zorgen over maak, is dat bepaalde groepen uit onze samenleving hier meer nadelen van gaan ondervinden dan andere groepen. De vraag is of we dat willen als samenleving."