Slachtoffers seksueel geweld kunnen in nieuw zorgcentrum op campus Gasthuisberg in Leuven terecht 

Het Zorgcentrum in Leuven is al het zevende Zorgcentrum na Seksueel Geweld in ons land en het eerste in Vlaams-Brabant. Het centrum in Leuven werkt samen met de politiezones van het arrondissement Leuven. Wie in het arrondissement Halle-Vilvoorde woont, kan terecht in het UMC Sint-Pieter in Brussel of het UZ in Gent.