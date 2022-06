Mag de redactie zeggen dat “nieuwkomers” wijken “veroveren”?

Voor alle duidelijkheid: ik vind niet dat de redactie over migratie moet spreken in termen van “veroveren”. De belangrijkste reden daarvoor is dat ik het gewoon niet juist vind. Achter migratie en achter de cosmpololitisering van sommige wijken zit geen georganiseerd complot dat wijken zou uitselecteren om ze te “veroveren”. Dat is niet wat er gebeurt.

Het is heel menselijk dat stadsbewoners uit bepaalde gemeenschappen - soms - in elkaars buurt willen wonen. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw ontstond in New York een wijk die nog steeds “Little Italy” heet. Vandaag is het een toeristische attractie waar het aantal inwoners van Italiaanse afkomst fel is geslonken. Wel is er nog altijd een groot China Town in New York. Als je daar uit de metro stapt, krijg je zelfs nog in het metrostation opschriften in het Chinees te zien. Dat kan heel bevreemdend zijn voor andere inwoners die dat niet gewend zijn.



Die bevreemding werkt in alle richtingen. Het is best denkbaar dat een inwoner van Molenbeek zich onwennig voelt in een middenklasse fermettewijk in Steenokkerzeel. En omgekeerd zei Vooruitvoorzitter Conner Rousseau recent nog dat hij zich in Molenbeek ook niet altijd in België voelde.