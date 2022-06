Man die gisteravond werd neergeschoten in Beringen heeft het ziekenhuis mogen verlaten

De schietpartij gebeurde gisteren rond 18 uur in de Laarbemdeweg in Beverlo, na een uit de hand gelopen ruzie met zijn schoonvader. Een man van 43 jaar raakte daarbij gewond. Hij was naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Nu hij aan de beterhand is, heeft de politie hem opgepakt. In de loop van de avond had de politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo de schoonvader al opgepakt.