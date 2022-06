Gezin uit Oostende wint 6 miljoen euro met Lotto

Volgens Liliane Goor van de Nationale Loterij wil de winnaar met de enorme som een huis en een nieuwe gezinswagen kopen en het geld delen met zijn familie. "Maar hij wil ook een deel schenken aan een goed doel dat hem nauw aan het hart ligt.”

Het is het tweede grootste bedrag dat dit jaar in ons land werd gewonnen. Sinds 2002 wonnen in West-Vlaanderen al 83 mensen meer dan een miljoen euro. De man uit Oostende is de eerste grote winnaar in de provincie dit jaar.