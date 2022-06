Man probeert van balkon naar balkon te stappen, maar valt 2 verdiepingen naar beneden in Oostduinkerke

De man bloedde zwaar aan zijn hoofd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De man woont nog maar 5 maanden in het gebouw. "We kenden hem niet echt, maar hij was altijd vriendelijk", zegt een van de buren van het appartementsgebouw. "Ik begrijp niet waarom hij geprobeerd heeft om de overstap te maken, want tussen de balkons zitten zware betonstukken van een meter breed. En hij had teenslippers aan. Dat moest wel fout aflopen. Het is een drama. Ik hoop dat hij het haalt."