Gitarist Mauro Pawlowski 5 jaar na afscheid helemaal terug bij dEUS

In oktober 2016 kondigde Mauro zijn vertrek aan bij dEUS, na 12 jaar en ruim 500 keer bij de band te hebben gespeeld. In februari 2017 speelde Mauro z'n (voorlopig) laatste concert bij dEUS in een uitverkochte Lotto Arena. Vorige zomer viel Mauro ook al in toen de vorige gitarist Bruno De Groote na een beroerte besliste om te stoppen bij de band.

"We moesten noodgedwongen op zoek naar een vervanger voor Bruno", klinkt het bij het management van dEUS. "Aangezien Mauro ons vorige zomer uit ook al uit de nood had geholpen, zijn we weer terechtgekomen bij hem. Mauro heeft ook meegewerkt aan het nieuwe album. Daarop zullen zowel de vorige als de nieuwe gitarist te horen zijn.