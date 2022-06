Medewerkers van Donald Trump herhalen in onderzoekscommissie: "Beweringen over kiesfraude waren nonsens"

Er was vooral uitgekeken naar de getuigenis van Bill Stepien, hoofd van de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2020, maar die gaf forfait omdat zijn vrouw aan het bevallen was. Er werd wel een video met een opgenomen verklaring van Stepien getoond aan de parlementsleden van de onderzoekscommissie. Daarin verklaarde hij dat hij Trump tijdens de verkiezingsnacht afgeraden had om de overwinning uit te roepen, maar dat de toenmalige president niet wou luisteren.