Meer dan 3 jaar vertraging voor nieuw zwembad in Wondelgem

"We hebben alle scenario's onderzocht en we houden rekening met mogelijke juridisch getouwtrek. We willen vermijden dat dit dossier opnieuw vastloopt. De optie die het meest kans maakt op slagen is die met een doorlooptijd van 184 weken. Dat betekent dat het overdekte zwembad er pas ten vroegste ergens in 2026 zal zijn. Dat is niet meer binnen deze bestuursperiode, ook voor mij een betere pil", lichtte schepen Sofie Bracke (Open VLD) toe na een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V).