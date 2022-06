IN BEELD - De meest gedetailleerde kaart ooit van ons Melkwegstelsel

Er zijn niet alleen meer sterren in kaart gebracht dan ooit te voren. Zo is er voor het eerst ook heel wat informatie toegevoegd over binaire stelsels. Dat zijn twee of meer sterren die rond elkaar roteren. De gegevens zijn van belang om de massa van sterren te bepalen en om te helpen om exoplaneten te vinden. Dat zijn planeten die rond een andere ster dan de zon draaien.

"De precieze massa van een object bepalen kan eigenlijk alleen maar in een binair systeem", legt de Franse onderzoeker Frédéric Arenou uit in een persbericht. "Als een object "single" is, kun je de massa alleen maar afleiden via een mathematisch model. Bij een binair systeem krijg je de precieze massa van de twee componenten. Het gaat dus niet om een berekening via een model, maar om een directe observatie en dat is veel nauwkeuriger."